El Pulso del Fútbol, 28 de agosto del 2019

En el programa de hoy en El Pulso del Fútbol de César Augusto Londoño y Óscar Rentería, varios oyentes escribieron sobre la convocatoria del técnico de la Selección Colombia Carlos Queiroz y muchos de estos correos mostraban un poco de preocupación por la ausencia de un clásico “10” en el campo y el cambio de identidad que, para ellos está planteando el técnico portugués. Sobre esto César afirmó: “Antes nos quejábamos que porque había mucho toque y poca profundidad y ahora el técnico busca profundidad y a nadie le gusta”.

Otro tema del que nuestros panelistas hablaron en el programa, fue la eliminación de La Equidad de la Copa Sudamericana a manos del Atlético Mineiro de Brasil. Acerca del partido César manifestó: “Que mal partido anoche el de Equidad, muy meritorio lo que hizo en la copa, pero ayer no pudo”. Óscar por su parte complementó diciendo: “Yimmi Chara te puede hacer muchos goles, pero no te puede hacer un gol de cabeza y sin marca un equipo así no podía ganar” refiriéndose al segundo gol de Mineiro, que fue anotado por el delantero colombiano.

En otras noticias del fútbol internacional, se conoció una nueva oferta del Barcelona por Neymar, en este caso el club catalán ofreció a Iván Rakitic y Ousmane Dembélé más una suma de 125 millones de euros al París Saint-Germain, aunque según los medios españoles el futbolista francés no tiene intenciones de marcharse del club blaugrana. Con respecto a esta información Óscar opinó: “Neymar va a jugar en Barcelona, estoy casi convencido”

