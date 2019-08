Expectativa por la ponencia del magistrado Carlos Bernal

Este viernes se presenta su ponencia el magistrado Alejandro linares que también estudia una demanda contra la ley de financiamiento. Frente a esa demanda ya llego un concepto del procurador que pide la exequibilidad de la ley pero vamos a ver que posición toma el magistrado linares. Me dicen que para el magistrado es evidente que hubo una falla en la publicidad del proyecto, que no se publicó para ser discutido en la cámara como dice la ley y que no ve el forma de salvar la ley de financiamiento….claro que sea cual sea la posición de su ponencia pues esto no significa que sea la de la sala…sigue el nerviosismo…