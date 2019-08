¿Sabe qué hacer en el momento de solicitar un aumento?

Existen maneras correctas e incorrectas de solicitar un aumento de sueldo, muchas veces esta acción genera miedo en las personas y siguen trabajando sin recibir lo que desean.

Lo primero que se debe hacer al solicitar un aumento, es encontrar el momento adecuado, cuando esto suceda y luego de estar informado hay que llevar evidencias que sustenten ese aumento: objetivos de ventas alcanzados, contratos firmados, objetivos cumplidos, etc, de esta manera las personas encargadas de generar los pagos sabrán más del empleado, de sus funciones y logros.

Exigir más dinero sin una justificación es un factor negativo para el empleado, pues si no está preparado ni tiene razones que justifiquen su deseo, la empresa evidentemente no lo cederá. Los empleados deben ver el pago como un contrato comercial (no como un favor) y por eso debe ser negociado seriamente.