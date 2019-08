¿Por qué les cuesta hacer política?

Este viernes en Hora 20, tema central mujer y política, con mujeres que aspiran a ser elegidas el 27 de octubre en importantes regiones del país.

Mirar cómo les toca a las mujeres hacer política, los factores culturales que juegan en contra y el papel que cumplen en el manejo de lo público como mandatarias o servidoras en cuerpos colegiados.

Para empezar hay que destacar que la política pareciera seguir siendo un asunto de los hombres. Para estas elecciones de octubre las cifras no mienten. Del total de inscritos, 45.483 son mujeres y 75.711 son hombres.

Según un ejercicio que nos hizo la Registraduría para este programa, para alcaldías, hay 781 mujeres y 4.406 hombres inscritos. Para gobernación, 21 mujeres y 155 hombres. Para concejos, 35.854 mujeres y 59.487 hombres y para asambleas, 1.321 frente a 2.262 hombres.

Este déficit de participación y representación femenina se ve también en el Congreso donde las mujeres son una quinta parte del legislativo (19.7%), 10 puntos menos que el promedio en la región de las Américas que es del 30%. El año pasado fueron elegidas 25 senadoras y 31 representantes.

En el Barómetro de las Américas del 2018 que hace el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes en seis regiones del país, una de sus conclusiones es que en general, la mayoría de los colombianos, hombres y mujeres, tienen actitudes machistas, con mayor acento en la región Caribe.

Otra cifra reveladora es que el 71% no hace mayores diferencias entre hombre y mujer como políticos corruptos. Los ven corruptos por igual. Es una percepción creciente respecto a 2014, cuando el porcentaje era del 54%.

Y otro dato para tener en cuenta para el análisis, respecto a las mujeres, aproximadamente el doble de hombres está de acuerdo con que ellos son mejores líderes políticos que las mujeres.

Barreras

Elsa Noguera, candidata a la Gobernación del Atlántico, subraya que en Colombia es difícil para la mujer hacer política, pero en la región Caribe es peor, por temas culturales como el machismo.

“Hace ocho años se necesitaba Dios y ayuda para ser alcaldesa”, recuerda.

En su invitación a la mujer a participar, recordó que cuando anunció como alcaldes que su gabinete iba a ser de 50 % mujeres, le dijeron que iba a ser imposible y que no lo iba a conseguir. “Cuando las conseguí, me dijeron que posiblemente me iban a dejar el cargo. En cuatro años solo se fueron dos”.

Nigeria Rentería, abogada y candidata por segunda vez a la Gobernación del Chocó por el movimiento Juntos Por Chocó, admite que es muy difícil hacer política en un departamento como el suyo con sesgos frente a la mujer que pueda estar al frente de cargos de alto nivel. Señala que las personas dispuestas a apoyar económicamente les da temor apoyar a una mujer.

“He tratado de hacer una sensibilización. Solamente lo marcan a uno si es adinerada o no, y no su tiene la capacidad para resolver los problemas”, destaca como una de las barreras para lograr apoyos en su departamento.

Clara Luz Roldán, candidata a la Gobernación del Valle, pone de presente que para la mujer es más difícil jugar en la política, entre otras razones porque no dejan de lado su rol de madre o esposas.

Asegura que a veces hay que rogarles a mujeres para que participen, no ha sido fácil, pero se ha abierto un camino.

“Son muy pocas las mujeres que asumimos los retos de entrar a la vida pública”, dice.

Claudia López destaca que las barreras para que la mujer ejerza la política son muy altas y no es que las mujeres no quieran.

La situación de lo que le pasa a una candidata la describe así: “Yo voy a los semáforos con mi valla y el carro se detiene; el señor me mira serio y sube la ventanilla. La niña o la señora bajan la ventanilla y me reciben el volante”.

“La gran barrera es el machismo. Las mujeres en términos generales tienen menos tiempo, la política implica dejar otro tipo de labores”, dice.

Beatriz Rave, candidata a la Alcaldía de Medellín por la Alianza Verde, considera que hay que empezar a invitar y vencer la resistencia para demostrar que se es capaz de llegar a los cargos de elección a través de redes que se han creado y convocar a la ciudadanía por medio de ellas.

Afirma que las estructuras están más predispuestas a que sean los hombres quienes ocupen los cargos de poder.

“Tenemos que vencer esa resistencia, claro que vamos a ser capaces; las mujeres nos hemos ganado los puestos a pulso”, dice.