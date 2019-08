En Barranquilla las niñas ya no sueñan con ser reina del Carnaval: Elsa

Elsa Noguera, candidata a la Gobernación del Atlántico, subraya que en Colombia es difícil para la mujer hacer política, pero en la región Caribe es peor, por temas culturales como el machismo.

“Hace ocho años se necesitaba Dios y ayuda para ser alcaldesa”, recuerda.

En su invitación a la mujer a participar, recordó que cuando anunció como alcaldes que su gabinete iba a ser de 50 % mujeres, le dijeron que iba a ser imposible y que no lo iba a conseguir. “Cuando las conseguí, me dijeron que posiblemente me iban a dejar el cargo. En cuatro años solo se fueron dos”.