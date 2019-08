Andrés Forero, concejal del Centro Democrático, considera que el columnista Daniel Coronell, en Semana, se ha precipitado con sus críticas al ex presidente, no se retractó, y asegura que no ha encontrado en las columnas nada comprometedor contra el ex mandatario.

Sostiene que Coronell sigue teniendo acceso a información que se pensaría tiene reserva, que le filtran desde la Fiscalía o la Corte.