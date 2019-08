El Pulso del Fútbol, 16 de agosto del 2019

En el programa de hoy de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el caso de María Paz Mora, y la descalificación de su equipo en el Pony Fútbol por alinear a una mujer en un torneo de hombres, caso que llego hasta las cortes del país. Sobre esto César opinó: “el tema no es de las cortes, es de reglamentación si una mujer quiere participar en un Mundial de Fútbol y es escogida por su entrenador seguramente no podrá jugar” y afirmó que no es un problema de discriminación.

En otro fragmento del programa nuestros panelistas hablaron del técnico Harold Rivera de Independiente Santa Fé, que le ganó a Atlético Nacional con un cambio bastante notorio en el su juego y por este motivo algunos oyentes escribieron destacaron su trabajo y criticaron lo hecho por Patrició Camps. Sobre esto Óscar afirmó:“yo siempre dije que Camps tenía muy buena pinta, pero de trabajo y fútbol nada”

El tema de James Rodriguez al parecer se está aclarando y las posibilidades que se quede en el Real Madrid parecen ir en aumento, César y Óscar destacaron varias noticias de los medios españoles en las que hablan de una mejoría en la comunicación entre James y el entrenador francés Zinedine Zidane, además algunas encuestas realizadas a los aficionados del club merengue, revelan que la mayoría de ellos desean que el volante colombiano continúe en el equipo.

No olvide escuchar el audio del programa.