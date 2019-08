Gloria Pachón de Galán: La política fue una de las cosas que nos unió

Gloria Pachón de Galán, viuda de Luis Carlos Galán habló en 6AM Hoy por Hoy sobre su libro “18 de agosto” en el que cuenta momentos claves de la vida de Galán, desde sus historias personales hasta las posturas políticas.

Gloría aseguró que conoció a Galán en el periódico El Tiempo cuando ambos trabajaban como reporteros y lo que más le gustó de Galán al conocerlo fue su forma de trabajar y cómo expresaba sus sentimientos.

“La llegada de Luis Carlos fue algo bien interesante para el periódico porque llegaba junto con sus amigos y compañeros Enrique Santos y Daniel Samper, lo que le dio un nuevo aire no sólo la reacción sino al mismo periódico. Después de tratarlo mucho fue que me llamó la atención algunos aspectos de su personalidad. Nos fuimos acercando poco a poco, no fue fácil, habían muchos problemas éticos y sociales, después la amistad de fue convirtiendo en algo más profundo”, afirmó.

Por otro lado, la viuda de Luis Carlos Galán manifestó que la política fue una de las cosas que los unió. Añadió que hubiera sido imposible que Galán no se dedicara a la política.

“Me hubiera gustado que Galán no dejara el periodismo, pero eso hubiera sido imposible porque el espíritu político que tenía Galán en su personalidad no era fácil de dejar, por eso llegó hasta las últimas consecuencias. Él estaba convencido de una serie de principios y decisiones que no podía abandonar”, relató Pachón.

Finalmente, la señora Gloria resaltó la lucha de Galán por el problema del narcotráfico. “Eso le costó muchos años de sacrificio y estudio, fue algo clave en su primera campaña para la Presidencia y parte lo llevaron a lo qué pasó”, puntualizó.