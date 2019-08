Alcalde de Cali: Es más fácil negociar con terrorista que con ambientalista

En 6AM Hoy por Hoy, el alcalde de Cali, Maurice Armitage, se pronunció sobre el conflicto que atraviesa con la base aérea Marco Fidel Suárez. Aseguró que la prioridad del país debe ser invertir en la seguridad de la ciudad y no en nuevos aviones para una “supuesta guerra”.

“Están diciendo que la base aérea de Cali es un bastión importantísimo para la guerra en el occidente colombiano y que la seguridad de todo Colombia depende de la base aérea, pero yo como Alcalde no lo puedo admitir y mucho menos pensar que la base aérea se convierta en una limitación para el desarrollo urbanístico de la ciudad”, aseguró.

Asi mismo, el Alcalde manifestó que se está trabajando con el Presidente de la República, Iván Duque, el Ministro de Vivienda y el de Defensa para concretar una estrategia que no perjudique ni a la base aérea ni a los colombianos. “A mí no me cabe en la cabeza que en unos niveles de desempleo que tenemos en Colombia y de falta de policías, tengamos plata para comprar aviones F16 para una guerra que no tenemos que participar”, añadió.

Finalmente, entre risa el funcionario Maurice Armitage afirmó que tiene los días contados para dejar el cargo. “Me faltan 140 días yo tengo un almanaque en mi oficina y saque cuentas. Yo creo que los caleños van a extrañar el llanto mío cuando me vaya. Hemos trabajado siempre por lo social, aunque eso no dé votos. Los colombianos tenemos que cambiar no podemos pensar que todo se resuelve a punta de bolillo y de pistola", concluyó.