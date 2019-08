Ari Dj la colombiana de los vinilos

De la unión de temas tropicales como: Bombo y maracas, la burrita, la mafafa y el very very well y la música electrónica sale esta idea que surge de la cabeza de César Bohórquez.

Ari dj es coleccionista de música en vinilos y en ese momento ella estaba estudiando en la universidad cuando le hicieron la propuesta de trabajar en esta idea sonora.

Desde los 6 años inició en la música con un órgano y desde ahí empezó a trabajar con la música electrónica, siempre le gustó la música y por eso se ha dedicado a aprender y a enseñar en este ámbito, incluso a crear sus propios instrumentos musicales.

