Primer encuentro nacional 'Somos Matemáticas'

El primer encuentro 'Somos matemáticas' es un proyecto dirigido a aprender y enseñar las matemáticas. Su objetivo es vincular emocionalmente a los aprendices con esta materia, es una estrategia para que los asistentes vean la importancia de esta rama en todos los contextos y hábitos sociales.

Parte de la programación:

7:00 am a 8:00 am: Registro de asistentes.

8:00 am a 8:30 am: Las matemáticas no son un cuento de terror: desarrollo del talento y el amor a las matemáticas en niños y jóvenes - Laura Gómez.

8:30 am a 9:00 am: Aprendizaje y enseñanza de las matemáticas en Colombia: ¿dónde estamos y para dónde vamos?- Pedro Gómez.

9:00 am a 9:50 am: Uso del story para motivar el aprendizaje matemático - David Dockterman

Durante la jornada se realizaron talleres simultáneos: Crear cultura para el aprendizaje profundo en matemáticas David Dockterman; El lenguaje de las matemáticas - Fabio Jurado;Dinámicas y juegos para emocionar a los niños y jóvenes con las matemáticas - Bernardo Recaman.

El evento inició el miércoles 14 de agosto en las horas de la mañana y finalizó a las 5:00 pm.