"Duque no habría enviado a sus hijos a operación en esas condiciones"

Jesús Mosquera, el padre de uno de los suboficiales que falleció al caer de un helicóptero en un show de la Feria de las Flores, manifestó que ni el Gobierno, ni los altos mandos del Ejército le han entregado una explicación veraz sobre lo sucedido el pasado domingo.

“Esas explicaciones no son satisfactorias, por eso yo en las distintas intervenciones que he hecho, le he solicitado al presidente de la República, a la cúpula militar y al ministro de Defensa que por favor me digan si ellos serían capaces de enviar a sus propios hijos a una operación como esa con las condiciones que mataron a mi hijo”, manifestó el señor Mosquera.

Así mismo, señaló que su hijo no estaba augusto con realizar la operación por el riesgo que conllevaba. “Es una enorme irresponsabilidad por parte de la fuerza aérea, básicamente les importa poco la vida de sus propios hombres. Quienes participan de estas operaciones no son precisamente los hijos de la clase política sino los hijos del pueblo colombiano. Ni Duque, ni la vicepresidenta, habrían enviado a sus hijos a una operación en esas condiciones", añadió.

Finalmente, el padre del suboficial reiteró que las Fuerzas Militares deben replantar sus actos para proteger la vida de sus propios hombres.