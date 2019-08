Mbappe:"No podemos mentir sobre la situación de Neymar"

Luego de que finalizara el primer encuentro del equipo de Thomas Tuchel en la Ligue 1 con victoria 3 a 0 ante el Nimes, Kylian Mbappe dio declaraciones para el medio oficial del campeonato. El joven jugador francés le respondió a un periodista la pregunta de si tendrían un equipo competitivo en esta temporada y esto contestó:

"Depende, vamos a tratar de ser lo más competitivos posible. No podemos mentir acerca de la situación de Neymar. Veremos qué sucederá, porque no es el mismo equipo sin él. Pero vamos, continuaremos, trataremos de dar lo mejor de nosotros, para nosotros, para nuestros seres queridos y para todos los fanáticos que se siempre están incluso cuando no es día del fútbol"

Hasta ahora todo apunta a que Neymar no se quedará en Francia y se habla de una oferta del Real Madrid, en la que el club 'Merengue' daría aproximadamente 120 millones de euros al club de la capital de Francia. A la anterior propuesta se le suma la posibilidad de llevarse a James o a Bale como parte de pago.