El Pulso del Fútbol, 12 de agosto del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron de la disputa entre el entrenador de la Selección Colombia femenina Nelson Abadía y algunos periodistas que criticaron la ausencia de Yoreli Rincón en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Sobre el tema César opinó “muchos dicen que Abadía nos ganó el pulso a los periodistas por no haber convocado a Yoreli, pero yo no pienso que no la debió llamar, si ella hubiera ido, mucho mejor”. Por su parte Óscar agregó “nosotros no estamos metidos en las críticas que se les hicieron a los periodistas en este tema, pero también dijimos en su momento que Abadía debió haber llevado a Yoreli”.

Otro de los temas tuvo que ver con las rotaciones de nómina que identifican al entrenador Juan Carlos Osorio en sus equipos, y específicamente en su actual labor en Atlético Nacional. Óscar dijo “no me gustan las rotaciones y nunca me han gustado, yo siempre prefiero que jueguen los mejores, a menos que estén lesionados o suspendidos”. Mientras César destacó “esas rotaciones se presentan en todos los equipos del mundo, lo que pasa es que hay jugadores como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que nunca quieren salir, pero eso pasa en todo lado”.

Además opinaron acerca de las ausencias de algunos de los entrenadores de la Liga Águila, en las ruedas de prensa posteriores a los partidos. Según Óscar “Julio Comesaña hizo el desplante luego de perder el partido con el Rionegro y dijo que había sido por el estado de las instalaciones, pienso que ese no es el primer partido en el estadio del Rionegro y ya muchos entrenadores han dado sus entrevistas luego de los partidos”. Asimismo César complementó “no estoy de acuerdo, si las instalaciones son malas, él tiene el derecho de decir que no, pero la verdad es que no fue, porque su equipo perdió”.

No olvide escuchar el audio del programa.