El Pulso del Fútbol, 9 de agosto del 2019

En el programa de hoy de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron del presente del América de Cali, debido a que, según correos de algunos hinchas, si bien el equipo está ganando, no convence el planteamiento del técnico Alexandre Guimaraes. Sobre esto Óscar opinó: “por supuesto que Guimaraes puede cometer errores, pero tiene a América de líder” y César complementó con lo siguiente: “Uno no puede ganar todos los partidos tres o cuatro cero, sería muy bueno, pero no siempre se puede “.

La entrevista con Radamel Falcao García desde Montecarlo, es una primicía de El Pulso del Fútbol, es la primera vez que se realiza en el programa en todos sus 19 años de historia, y por eso elegimos uno de los jugadores más representativos de la Selección Colombia en toda su historia, el máximo goleador del equipo tricolor nos contara varias cosas sobre su vida en el extranjero, sobre su futuro, y los rumores que lo vinculan con River Plate y Millonarios.

