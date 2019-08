El Pulso del Fútbol, 8 de agosto del 2019

En la emisión de hoy en El Pulso del Futbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería siguen compartiendo sus anécdotas desde Europa, esta vez desde Mónaco tuvieron un encuentro muy especial con Radamel Falcao García. De este encuentro con el delantero colombiano saldrá información muy importante sobre el futuro del jugador y varias sorpresas para los fieles oyentes del programa.

El día de hoy hubo varios movimientos en el mercado de pases europeos, uno de ellos es la llegada de Romelu Lukaku al Inter de Milán, Giovanny Lo Celso fue presentado en el Tottenham de Inglaterra y la lesión de ligamento cruzado de Leroy Sane arruinó su traspaso al Bayern Múnich que según nuestros panelistas ya estaba acordado por completo. Sobre el mercado de pases César explicó hasta que fecha podrán incorporar jugadores los equipos en las diferentes ligas de Europa y porqué la liga inglesa tendrá unas fechas distintas en este mercado.

El partido de Millonarios con Independiente Medellín por la Copa Águila, también hizo parte de la discusión al final del programa. Óscar habló sobre el enojo de Jorge Luis Pinto con el defensa embajador Alex Rambal, y dijo “Millonarios perdió por el papayazo que dio Rambal, por eso es que está bravo Pinto”. César por su parte hablo sobre las opiniones de los hinchas del equipo albiazul, quienes afirman que el club no se reforzó bien y que se fueron jugadores importantes sobre estas opiniones concluyo “yo creo que no, Marrugo no era un jugador determinante en Millonarios y De los Santos fue importante al final del torneo”.

