Autocuidado: una oportunidad para el sistema de salud

Según IQVIA Institute For Human Data Science, los gastos en salud como porcentaje del PIB son de 6,2% en Colombia comparados con un promedio de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que es de 9,1%. Se prevé que el gasto en salud como porcentaje del PIB necesitará aumentar al menos a 8% para cumplir con las demandas de la población en Colombia. Sin embargo, incluso si se logra este crecimiento, el sistema de salud necesitará ser más eficiente, para lo cual requerirá de estrategias aún no consideradas en nuestro país como el autocuidado. “El autocuidado comprende todo lo que hacemos por nosotros mismos para establecer y mantener la salud, prevenir y manejar la enfermedad”, afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS). En la actualidad, en países como Estados Unidos, Alemania, Austria, España, Países Bajos, Portugal, República Checa, Inglaterra, Nueva Zelanda, entre otros, se ha demostrado que el autocuidado proporciona numerosos beneficios para los individuos, la sociedad y el sistema de salud.

Para el doctor Andrés Duarte Osorio, Director de Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Universidad Javeriana “un mayor autocuidado necesita consumidores más informados, mejores habilidades de comunicación en los profesionales de la salud y enfoques innovadores de parte de la industria, los responsables políticos y las aseguradoras de salud para recoger todos sus frutos”.

Yo Me Cuido, es una iniciativa interinstitucional para responder a los grandes retos de la promoción del autocuidado en cuanto a educación, normatividad y acceso en el país, ya que existen varias áreas de oportunidad. “Todos los actores del sistema de salud debemos trabajar por un autocuidado responsable que contribuya al mejoramiento de la salud y a la sostenibilidad del sistema. En este sentido, como industria nos corresponde promover el autocuidado apoyando al Gobierno, a las instituciones de salud y al consumidor a construir una visión compartida del autocuidado” afirmó Ana María Vesga, Directora Ejecutiva de la Cámara de la Industria Farmacéutica de la ANDI.

Según ILAR, Industria Latinoamericana de Autocuidado Responsable, entre el 27% y el 30% de la población emplea medicamentos de venta libre para atender dolencias menores. Esta práctica de autocuidado, responsable y extendida a un mayor porcentaje de ciudadanos, puede representar importantes ahorros en el gasto institucional en salud. Estudios de la misma Asociación señalan que por cada peso de gasto en medicamentos de venta libre 3,9 pesos se ahorra el sistema de salud.