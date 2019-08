El top 5 musical de la semana:

1. Mau y Ricky – La Boca

2. Shawn Mendes ft. Camila Cabello - Señorita

3. Anuel, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J BALVIN - China

4. Chocquibtown - Que Me Bailen

5. Taylor Swift - You Need to Calm Down