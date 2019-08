Destinan corredor para la protección de la danta, el puma y el jaguar

Este corredor para la vida, como se le ha llamado, está dentro del sitio Ramsar del río Bita en la Orinoquia colombiana, un ecosistema con una biodiversidad única.

“El corredor para la vida” es un acuerdo de voluntades de los sectores productivos, ganaderos y habitantes locales que se pusieron de acuerdo con entidades que trabajan en la conservación de especies como la danta, el puma y el jaguar, para que en sus predios estas especies no sean víctimas de tráfico ilegal, muerte, y cacería; en resumen, los felinos no depredan al ganado así estos no mueran a manos de sus propietarios.

Puma concolor / Este corredor busca replicar en otras regiones del país lo positivo que está pasando en el Bita” / Fundación Omacha Página Oficial

Colombia vive situaciones contradictorias como ser el país de la danta con 3 de las 4 especies existentes en el mundo y estar esta especie en peligro de extinción.

Otros animales que se benefician de este corredor son los osos Palmero, Venados, Tayasuidos Pecarí que es un cerdo de monte, perro venadero un perro que no ladra, armadillos entre otros.

Federico Mosquera investigador de la Fundación Omacha en el Sabor de Colombia de Caracol Radio.