El ex ministro Lucho Garzón asegura que al menos 4 millones de los que votaron por el candidato Duque ya no están con el presidente, por diferentes temas como la seguridad en lo rural y en lo urbano, movilidad y los temas de corrupción.

“Uno puede tener PhD en todo y si no hay liderazgo no hay nada. No he sentido el liderazgo del presidente Duque”, dijo.