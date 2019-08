El arte y la creatividad como herramientas de resiliencia en niños

La resiliencia es la aptitud que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, entre otros hechos que pueden ser fuertes o traumáticos en la vida.

Si bien es cierto, el dolor no se puede evitar, es decir no podemos no sentir sufrimiento cuando un familiar cercano a nosotros muere, por ejemplo, sin embargo si podemos sobre pasar ese sentimiento tan fuerte.

A través de títeres Elena ha logrado llevar alegrías a niños en la calle, en la pobreza o en un hospital. El buen trato hacia las personas, es una forma de potencializar la resiliencia, y según cuenta Elena, el amor es una cura efectiva para sanar todo lo que duele, recordar momentos en los que nos amaron es la manera más simple de sentir que vale la pena seguir adelante.

