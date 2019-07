Rigo Urán: "Le agradezco a la bicicleta, que me dio el cariño de la gente"

Rigoberto Urán es uno de los deportistas más queridos por los colombianos, a quienes se ha ganado a punta de pedalazos, sudor, sangre y frases icónicas que han quedado marcadas en la historia por su autenticidad y naturalidad.

Luego de su participación en el Tour de Francia, en el que ocupó la séptima posición, el ciclista del Team Education First, comentó su balance ciclístico del el país francés, también opinó sobre el cambio de equipo de Nairo Quintana y dio detalles de sus proyectos personales Go Rigo Go y el Tour de Rigo.

Y claro, le preguntamos por Egan Bernal y por la frase con la que cerró el Tour: "Rigo se lució pero no hizo un ****", su respuesta, aún mejor.