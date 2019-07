¿Qué esperar del informe de expertos sobre el Ejército?

Después de los escándalos en el Ejército por los famosos y cuestionados formatos para la medición de logros operativos –capturas, desmovilizaciones y bajas-- y en medio de los escándalos de corrupción, se acaba de conocer un informe preliminar de la Comisión de expertos de Excelencia Militar, que integraron los juristas Hernando Yepes, Alfonso Gomez, Mauricio Cuervo y Felipe Ortegón Pulido.

Una de las conclusiones principales es que los manuales cuestionados no promueven los falsos positivos, que fue la alerta que activó el informe de The New York Times.

Sin embargo, el informe dice que fue un “acierto haber procedido a su retiro o derogatoria” de esos manuales puesto que sí contenían expresiones imprecisas que, “apreciadas fuera de contexto teórico-operacional, generaron equívocos”.

Entre otras recomendaciones piden crear nuevos medidores de éxito que trasciendan los operativos, fortalecer “el control interno” para evitar la violación de derechos humanos, y proteger a los subalternos que se niegan a cumplir una orden que es ilegal o inconstitucional.

Dos caras

En medio del debate sobre el informe de la Comisión para la Excelencia del Ejército, Rafael Nieto, abogado y ex viceministro de Justicia, asegura que una persona no informada sobre derechos humanos puede leer de manera equivocada los manuales que retiró el Ejército.

Respecto a los correctivos que se deben aplicar dentro de las operaciones militares dijo que hay que tener cuidado en la definición de objetivos estratégicos y definir con claridad criterios para saber si son operaciones exitosas.

Dentro de las preocupaciones sobre el informe parcial de los expertos, Catalina Botero, decana de Derecho de los Andes, destaca que no hayan visto los formatos que llenaron los comandantes donde están duplicando las bajas en operaciones.

Agregó que además preocupa que la Comisión de expertos no mencione seis sino solo dos documentos para el logro de metas en el Ejército.

“Los cuatro documentos que la Comisión no ha investigado tienen directrices que son contrarias al DIH”, dijo.

En el debate, Luis Felipe Henao, aseguró que el informe hace algo nefasto y es volver a polarizar la discusión sobre falsos positivos y además genera dudas.

Para el ex ministro, preocupa el contexto en que se conoce el informe parcial de la comisión que analizó las directrices militares.

“Yo no entiendo por qué este informe ahora, preferiría un informe final que aclare las dudas. Yo quedé con más dudas que certezas”, dijo.

En defensa de lo que se viene haciendo dentro de la institución, Edward Rodríguez, representante por el Centro Democrático, dijo que hay toda una política de Estado donde la priorización siempre ha sido la desmovilización, segundo las capturas y tercero las bajas, a la luz del Derecho Internacional Humanitario.