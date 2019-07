¿Cuáles fueron los disparos que le hicieron a la paz?

Relata varios episodios desconocidos de los días posteriores a la negociación del proceso de paz. Disparos, según ellos, que no solo vinieron del Centro Democrático si no del mismo ex fiscal Néstor Humberto Martínez. Disparos desde el entonces presidente de la Cámara Rodrigo Lara, pero también habrá, disparos contra Santos que según Cristo y Rivera se equivocó en varias cosas. Por ejemplo, en la elección de Carlos Bernal como magistrados de la Corte Constitucional frente a lo que Santos se defendió, y dijo que se los recomendaron Juan Carlos Henao rector del Externado y el mismo Néstor Humberto Martínez.

Escuche más secretos en el audio adjunto.