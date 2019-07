Sí, dice Luis Eladio Pérez, a subirse a una tarima con Timochenko

En diálogo 6AM Hoy por Hoy, Luis Eladio Pérez, quien sufrió durante años el flagelo del secuestro por parte de la extinta guerrilla de las Farc y hoy aspira a ser el nuevo gobernador de Nariño, respondió sí ante la pregunta de si se su subiría a una tarima con Timochenko.

Pérez, ante el apoyo que anunció el partido Farc a su candidatura, aseguró: “no puedo seguir secuestrado por el odio, no puedo seguir con la sed de venganza”. Dijo que, si bien todas las víctimas están esperando el ofrecimiento de perdón por parte de los victimarios, el apoyo que anunció esa colectividad a su aspiración es el ofrecimiento que él esperaba.

Vea también: Si las ex Farc no entregan todos los bienes, pueden perder los beneficios

Explicó que las víctimas tienen más intención de perdonar porque no quieren que nadie más sufra lo que ellos sufrieron, que quienes usualmente no han pasado por tragedias como el secuestro siguen con pensamientos belicistas en los que no hay que seguir insistiendo, por el contrario, dijo hay que ceder teniendo en cuenta que la desigualdad ha sido el caldo de cultivo de las violencias.

“Yo no quiero que nadie sufra y ese es el espíritu de las víctimas y por eso siempre hemos manifestado que nos anima el perdón, en el fondo queremos personar con el ánimo de que nadie más sufra”, afirmó.

Dijo que más allá de los efectos políticos que implique ese apoyo, su preocupación es Nariño pues no hay grupo armado que no esté en este departamento pese a que sus habitantes siguen deseando la paz.