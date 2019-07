Mujer tildada de robar, amenaza con interponer demanda contra almacén

Andrea Ramírez, quien el pasado lunes terminó capturado por presuntamente haber robado unos polvos en uno de los almacenes de Carulla señaló en 6AM Hoy por Hoy que tomarán medidas.

“Voy a tomar medidas contra ellos, mis abogados ya están en eso y hacer todo lo debido para que se haga justicia, porque no es justo que termine presa por algo que no he hecho”, afirmó.

Vea también: ¡Injusticia! La denuncia de la mujer que sacaron esposada de un Carulla

Afirmó que desde las 10:45 de la mañana fue capturada, Carulla retiró la denuncia a las 5 de la tarde y hasta las 9 de la noche recuperó la libertad y que, tras volverse su caso viral por redes sociales, muchas personas le escribieron porque han pasado por situaciones similares.

Agregó que no se han comunicado directamente con ella tras lo sucedido y que Carulla se ha comunicado con sus abogados.