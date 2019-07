MinSalud: Recursos del Acuerdo de Punto Final son para los ciudadanos

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, destacó la importancia del Acuerdo de Punto Final que es la apuesta del Gobierno para que mejore el servicio de salud. Explicó que tiene dos pilares, por un lado, reconocer una deuda que se ha venido acumulando por alos y por otro, una reforma.

“El segundo pilar tiene que ver con una serie de reformas para que no haya repetición de este desequilibrio que compromete la seguridad social de todo el país, dentro de esas reformas una facturación electrónica, la capacidad de la Superintendencia de depurar los servicios y las instituciones que no prestan buenos servicios, también es fundamental que cambiemos la modalidad en que se hacían los recobros que no se hacían con la UPC”, explicó.

Explicó que el dinero que se invertirá sale de líneas de crédito y permitirá que los hospitales y clínicas se pongan al día y que se tiene un año para aplicar la estrategia.

“Lo que no es el acuerdo de Punto Final es una única solución mágica para resolver las tensiones”, agregó.

