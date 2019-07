El hijo de Gustavo Petro afirma que es un reto enfrentarse a la casa Char

Nicolás Petro habló en 6AM Hoy por Hoy sobre su aspiración a la Gobernación del Atlántico señalando que no se trata de la creación de un nuevo “clan” pues es el único familiar del senador Gustavo Petro que tiene aspiración política, sino más bien de un reto.

“Hay que analizarlo en el contexto, mi situación hubiera sido muy cómoda electoralmente hablando si hubiera aspirado a una candidatura al consejo o inclusive en la misma Asamblea del Atlántico, pero el contexto es que yo asumo un reto grande que es enfrentar a una gran maquinaria, a una poderosa maquinaria como es la Casa Char”, dijo.

Afirmó que no tienen maquinaria, que no hay nadie más relacionado con Gustavo Petro que tenga aspiraciones políticas, que no tiene el apoyo del cura Hoyos porque está apoyando a los Char, que contrario a la visión de ellos, que se centra en la infraestructura, buscan un desarrollo integral, social y ambiental.

Aseguró que no tiene experiencia como funcionario público pero que busca un pacto democrático para que se garantice diversidad en la política. Y dijo que propone crear una planta de energía solar.