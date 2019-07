Robledo: Gobierno juega a la ruleta rusa con la plata de los colombianos

En 6AM Hoy por Hoy el exsuperintendente, Pablo Felipe Robledo, criticó la decisión del Gobierno Nacional de asumir la deuda por las obras que ejecutó la concesionaria de la Ruta del Sol II. Esto porque asegura que se debe esperar el fallo del Tribunal de Arbitramento dado a que no se sabe cuánto fue el valor real de las obras recibidas.

“La ministra, el viceministro y el director de la ANI están jugando a la ruleta rusa con la plata de los colombianos”, dijo Robledo haciendo referencia a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco y al viceministro Manuel Felipe Gutiérrez.

Explicó que no hay duda de que el Estado debe responder por las obras que se alcanzaron a ejecutar, pero este caso es particular.

“Entonces, el contrato de la Ruta del Sol II fue ejecutada como en un 52 %, ¿qué tiene que pagar el Estado? Lo que vale ese 52 %. (…) ¿Cómo por lo general se establece esa suma?, al momento de liquidar el contrato estatal se sientan las partes y llegan a un acuerdo y el Estado le paga porque no puede enriquecerse a costillas de nadie, incluso ni siquiera de las costillas de un corrupto”, dijo.

Sin embargo, dice que en este caso ese procedimiento no se puede hacer, primero porque será el Tribunal de Arbitramento el que establezca el valor y segundo por un pleito que hay desde 2016.

“En este momento la pregunta que el país tiene que hacerse es si se sabe cuánto vale la obra realmente por Odebrecht y la Ruta del Sol II. Nadie lo sabe, es una suma X, y no la puede liquidar el Gobierno porque hay un pleito que inició en el año 2016 en donde ellos demandaron al Estado pidiéndole 2.000 millones de pesos de sobrecostos de obras”, señaló.

Así mismo, afirmó que cuando fue superintendente no podía declarar la caducidad del contrato para que no pudieran volver a contratar con el Estado, porque el pago de coimas no es una causal para ello.

“La caducidad es un remedio para los contratistas incumplidos y no para los contratistas corruptos”, dijo.