El Metro subterráneo es mejor, pero si contratan el elevado hay que hacerlo

La candidata a la Alcaldía de Bogotá, Claudia López, habló en 6AM Hoy por Hoy sobre la distancia que tomó el senador Gustavo Petro de su campaña, en especial porque asegura que si se hace la contratación del Metro elevado se tiene que hacer así.

Sobre su distancia aseguró que, “él tendrá sus razones, acá seguimos en el propósito de unir a los bogotanos en lo que realmente importa”, y que realmente no tiene dudas que para Bogotá lo mejor sería tener un Metro subterráneo, “pero ante la realidad de que realmente contraten un medio Metro elevado no creo que valga la pena botar la plata a la caneca”.

Aseguró que habían hablado desde el principio y que no pensó en cambiar su opinión por sus principios y convicciones, porque no tiene obsesión por el poder y porque considera que hay que concentrarse en lo que une a Bogotá y no en lo que divide.

Agregó que no quiere un escenario en donde Bogotá esté, “sin Metro y con pleitos”.