¿Hay un cambio de rumbo en el discurso de Duque?

El 20 de julio el presidente Duque dio su primer discurso como jefe de Estado con un balance de su primer año de gobierno, apoyado en los postulados de equidad, legalidad y emprendimiento, con luces sobre su agenda legislativa, que incluye los proyectos de cárcel sin beneficios para los corruptos y la cadena perpetua para violadores.

Además envío unos mensajes sobre paz, narcotráfico, asesinatos de los líderes sociales y lucha contra cultivos ilícitos, donde puso el retrovisor. Al ELN le dijo que no puede ser el obstáculo para una paz con legalidad. De los asesinatos de líderes, admitió que hay mucho por hacer y en ese momento se agitaron los carteles de la oposición que reclama más acciones. Sobre el auto de la Corte Constitucional dijo que acatará lo que estipuló ese tribunal sobre fumigación con glifosato.

Y repitió algo del llamado a la unión de su discurso de posesión dicho en este par de frases: “no reconozco enemigos ni contendores políticos”… “es momento de superar esa falsa separación entre amigos y enemigos de la paz utilizada con fines electoreros”.

Las palabras más mencionadas fueron legalidad y crecimiento (19 y 9), pero no hizo mención a “víctimas”, Farc y acuerdo y a la palabra paz le agregó legalidad: “paz con legalidad”. También se echa de menos la omisión a las reformas de la justicia y la política y esto no es un tema menor por cuanto sobre ellas hay expectativas. Sobre la reforma a la justicia solo en una línea invitó a la discusión, pero no al trámite.

Lo bueno y lo malo

Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC y del Consejo Gremial Nacional, destacó también del discurso presidencial un mensaje “preciso, suave y clarito” sobre la relación con el Congreso, donde puso de presente que será respetuosa pero “sin mermelada”.

Además valoró que el Presidente hablara del tema de las consultas previas algo que se debe regular en el Congreso. Pero echó de menos el dirigente gremial dos anuncios en el discurso presidencial: la ley de tierras y la reforma laboral.

Para el ex ministro y columnista Luis Felipe Henao, el del presidente fue un buen discurso del cual destaca como fundamental que haya hablado de cumplir los acuerdos de paz y de la lucha contra la corrupción.

Pero también asegura que la cadena perpetua no sirve, con lo que busca conectarse con la gente, pero advierte que es algo que le va a costar mucho.

Desde la visión de María José Pizarro, segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, el Presidente Duque habla de la justicia, la reforma laboral y la pensional que son necesarias y para ellos plantea un pacto, pero advierte al mismo tiempo que no puede ser un pacto “de los mismos con los mismos.”

La congresista señala que el discurso presidencial fue construido, con elogios, pero contradictorio en temas como ambiente y seguridad.

Destacó que fue discurso con buen tono, conciliador, pero admite que seguirá habiendo críticas de la oposición.

Andrés Forero, del Centro Democrático, al comentar el discurso, dijo que el jefe de Estado ha sido fiel y coherente con los tres pilares de su Gobierno y aseguró que gracias a ello la inversión extranjera directa y el ejercicio con ley de financiamiento han desatado la fuerza productiva del país.

Destacó que además le sigue apostando a un cambio en el relacionamiento político del país, como ha pasado con el Congreso.