"Me siento mejor este año": Egan Bernal

Luego de terminar la etapa reina de los Pirineos en el Tour de France, los ciclistas tienen día de descanso. Nairo Quintana y Egan Bernal dieron declaraciones luego del decimoquinto día de competencia. Para el pedalista del Movistar, sus aspiraciones para ganar la competencia en el país galo, se diluyeron luego de perder tiempo en los últimos dos trayectos.

El corredor boyancense afirmó que llegó bien al Tour, pero "se torció el objetivo con la caída". A su vez, el ganador de un Giro de Italia y una Vuelta a España, aseguró que "El objetivo era ayudar a Landa y será el mismo hasta París", asumiendo que el español será el encargado de intentar llevar a la escudería de este mismo país al puesto más alto posible en la competencia francesa.

El que llegó como jefe de filas de su equipo también se pronunció acerca de lo que pasó en el Tourmalet. "A mí no me gusta que me jodan mi momento", fue lo que dijo Nairo luego de que realizó intentos de ataque en el Soulor. Quintana señaló que la etapa del domingo fue una estrategia de Valverde y él para ayudar a Landa.

Por su parte, Egan Bernal, quien llegó quinto en el recorrido de Limoux a Foix Prat D'Albis y se ubica en la misma posición en la general, confirmo que "El primer líder del equipo sigue siendo Geraint y vamos con todo para él": Con esto se concluye que a menos de que el inglés tenga un mal día, Bernal estará supeditado a trabajar para el británico.

"Me siento mejor este año. El pasado tenía 21 años, ahora 22, la madurez que uno gana en estas edades es muy alta": Bernal

El bogotano aseguró que se siente bien y que está dispuesto a ayudar a Thomas cuando sea necesario. A pesar de esto, recalcó que "Este año me están cuidando más a mí, dejando que haga mi carrera cuando llega la última subida", por lo que se siente muy apoyado por su equipo. Bernal tiene claro que su papel es más importante que en años pasados y la madurez que ha adquirido le ayuda a sobrellevar esto.

El ciclista del Ineos, resaltó el nivel que tuvo Pinot en la pasada etapa."Yo me sentía bien, pero no podía creer los vatios que llevaba", dijo Egan luego de que el francés saliera buscando la etapa y alcanzar a Landa.

La etapa del martes será prácticamente plana, solo con un puerto de cuarta categoría, por lo que no se esperan cambios en la general a menos que ocurra algo extraordinario.