El Pulso del Fútbol, 22 de julio de 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron del futuro de Radamel Falcao y su posible llegada al Balompié turco, sobre el tema César dijo: “Puede ser complicado lo de Falcao a Turquía, en este momento está pensando más en la familia” Óscar complementó el tema diciendo: “Yo sigo pensando que el futuro de Falcao es la liga de los Estados Unidos. él quiere darle la educación a sus hijas en ese país y es posible que termine en la MLS”. Por ahora el atacante colombiano deberá presentarse la próxima semana en la concentración del Mónaco.

Otro tema del que hablaron nuestros panelistas fue la forma en la que se contratan los jugadores luego de la Ley Bosman, y si es justo o injusto el modelo en el que los futbolistas en Colombia, solo pueden ser vinculados con un club por un máximo de tiempo de tres años. César indicó: “A mí eso me parece un absurdo y atenta contra los clubes que tienen buenas divisiones inferiores, pero no tienen una enorme respuesta económica” y enfatizó en el caso del Envigado que forma grandes jugadores pero no los puede sostener ante las ofertas de los grandes equipos del exterior.

El arranque de temporada de Millonarios fue nuevamente cuestionado por algunos de nuestros oyentes. Con respecto al encuentro del equipo azul, César opinó: “Millonarios ganó jugando mal, y porque Once Caldas no definió” y para complementar la opinión sobre el equipo embajador Óscar afirmó: “Jefferson Martínez terminó siendo la figura de Millonarios eso ya dice mucho” y además habló de la situación del técnico Jorge Luis Pinto y sus discusiones con los árbitros “Él es buen técnico pero debe ponerle más cuidado a su equipo que a las decisiones del árbitro”.

