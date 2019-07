Mi Banda Sonora Con Alessandro Angulo

Alessandro Angulo es director y productor de cine y televisión, amante de la salsa, el jazz y la música Italiana .Creció en un familia académica su madre era profesora y su padre un gran intelectual.

Angulo ha tenido reconocimientos y nominaciones como Festival de Cannes. Una de sus producciones más recordadas han sido “Los tiempos de Pablo Escobar” (2012).También fue productor de la película “Sanandresito” (2012).

Producir y dirigir han sido instrumentos que le han permitido contar otras realidades que poco conocen. “Quiere filmar toda la vida, el set de grabación es donde mejor se siente”

Conozca las canciones que marcaron la vida de este increíble director y productor.

A donde va nuestro amor-Angélica María

La bossa nostra-Les Luthiers

Maledetta Primavera-Loretta Gotti

Father and Son-Cat Stevens

Periódico de ayer-Héctor Lavoe

Garota de Ipanema-Stan Getz & Joao Gilberto

Ojalá-Silvio Rodríguez

El mio canto libero-Lucio Battisti

Carusso-Lucio Dalla

Música comercial Nescafé (I can see clearly now)

Burbujas de amor-Juan Luis Guerra

La ciguapa-Chichi peralta

Banda sonora de Bluff-Federico Lorusso

Cabezote de “Los caballeros las prefieren brutas”

Música de la película Sanandresito

Ne me quitte pas-Yuri Buenaventura

La gata-Ginno Paoli

Música de “El sendero de la Anaconda”