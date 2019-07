¿A un paso del regreso del glifosato?

Tema de fondo en Hora 20 la decisión aún pendiente de la Corte Constitucional sobre el regreso del glifosato como mecanismo para contrarrestar el aumento de las hectáreas de coca que, según el último informe de la Casa Blanca, tiende a frenarse y está en 208 mil hectáreas.

La ponencia negativa a las aspersiones, presentada por el magistrado Alberto Rojas Ríos, fue objeto de una profunda discusión por los 8 magistrados presentes. En la sesión se tuvieron en cuenta los argumentos del Gobierno, pero también de la sociedad que se ha pronunciado frente al uso de este herbicida.

El magistrado Ríos propuso a la sala que se mantengan las seis condiciones fijadas en 2017 (sentencia T-236) para la fumigación área. Entre estas está la necesidad de que haya consulta previa con las comunidades étnicas; la demostración científica que pruebe que no hay daño para la salud de las poblaciones de las zonas cocaleras y una regulación del uso del glifosato a cargo de una entidad ajena a los que tendrán la responsabilidad de asperjar.

El presidente Duque y su gobierno están convencidos de la necesidad de volver al glifosato y le han pedido a la Corte que haya flexibilidad de las seis condiciones.

A julio de este año la Fuerza Pública asegura haber erradicado unas 40 mil hectáreas de las 80 mil que tiene como meta para este año.

La Corte ha venido haciendo seguimiento al cumplimiento de una tutela de 2017 que protegió los derechos de la comunidad afro descendiente de Nóvita (ChocóI) y para ello aplicó el principio de precaución.

Alternativas

Para el experto en drogas y seguridad, Daniel Mejía, el gobierno ha debido pedir un fallo modulado para aplicar medidas en zonas cocaleras peligrosas.

El investigador considera, sin embargo, que una política más eficiente que asperjar es atacar los eslabones de producción con medidas como la extinción de dominio o la afectación de los grandes capitales porque eso sí golpea a los narcotraficantes.

El experto es de la opinión de que el Gobierno debería respetar la decisión de la Corte y minimizar los daños colaterales.

Antonio Navarro, ex senador de Partido Verde, pone de presente que la sola potencialidad de que el herbicida destructor de cultivos de coca puede ser cancerígeno es suficiente para que se aplique con precaución y definitivamente no se use la vía aérea.

El ex gobernador recuerda la eficacia de los planes pilotos alternativos que se aplicaron en Nariño.

José Jaime Uscátegui, representante por Bogotá del Centro Democrático, tiene la esperanza de que la Corte Constitucional atienda a la solicitud del Presidente de flexibilizar el uso del químico porque en las condiciones actuales son irrealizables las que han ordenado los magistrados.

Asegura que si el país quiere llegar a los niveles de siembra de 2012 hay que acudir a la aspersión área. Y aunque destaca que la erradicación manual es importante, también es insuficiente.

Lariza Pizano, editora política de Semana, asegura que es inviable pedir una política de salud preventiva para el glifosato, e imposible con una institucionalidad tan ineficiente como la colombiana.

Según José Miguel Santamaría, de la Corporación Pensamiento Siglo XXI, en las estrategias contra los cultivos ilícitos se deben utilizar todas las formas de lucha y es conveniente la flexibilización de las condiciones impuestas por el tribunal constitucional.