El Pulso del Fútbol 16 de julio del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería se refirieron a las dificultades que presenta El Estadio de Palmaseca del Deportivo Cali, ya que sus aficionados han manifestado por medio del correo de nuestro programa, las dificultades que tienen para asistir, esto debido al peaje que hay que pagar, al costo de la boletería, y como se mencionó en el programa de ayer el estado de la cancha no es óptimo. Óscar afirmó: “El Estadio de Palma Seca es el peor problema que se pudo inventar el Deportivo Cali” y César complementó: “Desde el principio y hasta en temas de planeación urbanística se hizo todo mal en ese estadio”

Además, César aclaró varios puntos de su intervención del día de ayer, en las cuales hablaba de las contradicciones del empresario del Junior Fuad Char, “Yo no estoy en contra de Fuad Char, yo solo critiqué una declaración que me pareció contradictoria”. Por su parte Óscar opinó: “yo respeto mucho al señor Fuad Char, lo único que no comparto es que tenga amistades como Francisco “Paco” Casal”, empresario uruguayo quien podría estar en la puja por la obtención de los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano.

Nuestros panelistas también discutieron sobre la situación de Gustavo Cuéllar en Brasil, Óscar reveló que el volante colombiano habría manifestado su deseo por ir al fútbol europeo, lo cual al parecer no cayó muy bien en la dirigencia y ya le costó la titularidad en el equipo carioca en el partido del domingo; Óscar dijo: “eso hace pensar que Cuellar está en problemas con Flamengo”. César resaltó que Cuéllar es uno de los jugadores colombianos con rendimiento más estable en Sudamérica junto con Rafael Santos Borré de River Plate.

