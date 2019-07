Vicky Dávila: No busco victimizarme, quiero abrir debate de cadena perpetua

La periodista Vicky Dávila contó, en diálogo con Caracol Radio, los motivos que tuvo para escribir la columna en donde reveló que en su infancia fue abusada sexualmente por un tío cuando tenía 5 años aproximadamente.

Dijo que tomó la decisión porque es el momento de pensar en aquellos niños y niñas que padecen esos flagelos y que no tienen la oportunidad de denuncia por temor o porque sencillamente no le cuentan a sus padres.

Frente a la polémica que hay en el país sobre si la propuesta de implementar la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad, Dávila aseguró que para ella no se trata de réditos políticos sino de un debate necesario para Colombia

“Yo no creo que sea populismo, yo no estoy siendo populista y en mi ejercicio periodística no hago política. Yo parto de una experiencia personal y creó que la víctima no denuncia por miedo”.

Y agregó que se está “pensando en los violadores y no en los niños, estamos pensando en los derechos humanos de los violadores, pero no los de los niños”.

La periodista aseguró que con lo que pasó en su infancia ha sido desconfiada con la crianza de sus hijos, aunque recalcó que nunca ha tenido motivos para desconfiar de alguien cercano a su entorno. “Yo he sido desconfiada con todo, a mis hijos no los dejaba quedar en ningún lado. A mis hermanos los quiero mucho pero no les he dado el papel de papás de mis hijos Soy supremamente desconfiada, no porque tenga motivos, pero creo que por lo que me pasó”.

Aseguró que en el episodio que ella vivió tuvo suerte porque por alguna razón, que no recuerda con claridad, el abuso no pasó a mayores y que su relato es menor si se compara con los atroces casos que se han conocido en el país.