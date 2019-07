Mi Banda Sonora con Anitta

Larrisa de Macedo Machado más conocida en el mundo artístico como Anitta nació en Rio de Janeiro, Brasil. Su amor por la música lo descubrió desde niña a la edad de los ocho años. Cuando cantó en el coro de la iglesia de Santa Luzia, gracias al impulso de sus abuelos maternos pudo incursionarse en el campo de la música.

El baile ha sido también una de sus grandes pasiones, desde niña invadía cualquier fiesta de cumpleaños para bailar en tarimas y competencias. No le importaba bailar frente a desconocidos cualquier género que la hiciera vibrar como el funk, pop y dance.

Actualmente es una de las voces Brasileñas más importantes de la industria musical. Logrando que su muisca llegue a diferentes partes del mundo mostrando su cultura brasilera.

Conozca las canciones que marcaron la vida de esta increíble cantante:

Let´s stay together-Al Green

Fantasy-Mariah carey

No scrubs-TLC

If its loving that you want-Rihanna

Fallin for you-Colbie Cailliat

Corazon Partío-Alejandro Sanz

Sorri sou rei-Natiruts

Sunday Morning

Ay vamos-J Balvin

Voce mentiu-Anitta & Caetano Veloso

I´m Still in love with you-Sean Paul & Sasha

Beautiful-Snoop Dog & Pharrel Williams

Veneno-Anitta

Paradinha-Anitta