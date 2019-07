La medicina del amor y sus privilegios

Escuche el audio del 11 de Julio con Iñaki Intxaurrandieta Uharte. Nació en Donostia-San Sebastián en 1964. Académicamente formado en Electrónica y en Naturopatía pero me dedico a la sanación desde hace más de 25 años; herramienta que la Vida me otorgó desde niño pero que no desempeñé conscientemente hasta la edad adulta. A lo largo del tiempo he escrito dos libros: DESPIERTA PARA SOÑAR, y ATAUN, dos novelas donde cuento mis experiencias a través de un cliente que tuve y donde expongo cuestiones como el porqué de la enfermedad, la muerte o la reencarnación, así como la vital importancia de que la persona, asuma la responsabilidad de su vida sin pretender encontrar soluciones maravillosas por no decir milagrosas. Y esto lo digo cuando en mi experiencia de vida y trabajo, entiendo y siento la presencia de ''otras realidades'' no visibles que interactúan en nuestra ''realidad'' cotidiana.

También escuche el audio de Stefania Currea con la Dra. Sandra Espinosa, gerente medico de oncología para Merck Colombia, quien nos habló sobre los cuidados de la piel.