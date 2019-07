¿Qué implica la orden de captura contra Santrich?

Tema de fondo en Hora 20 la burla del ex guerrillero de las Farc Jesús Santrich a la justicia, al no presentarse a la diligencia de indagatoria ante la Corte Suprema, que lo investigará por el delito de narcotráfico.

La cita era en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Esta falta llevó a que en la tarde se expidiera orden de captura. Allí no se hizo presente y sus abogados dijeron desconocer su ubicación.

Este incumplimiento, que estaba cantado, ha generado rechazo total de quienes defienden los acuerdos con las Farc así como de quienes lo cuestionan.

El ex negociador jefe Humberto de la Calle pidió que lo excluyan del proceso y desde temprano demandó la orden de captura. Su partido Farc, por medio del senador Carlos Antonio Lozada, dijo que quien no cumpla los compromisos debe atenerse a las consecuencias. Iván Cepeda y Gustavo Petro la calificaron como una traición a los ex combatientes.

El gobierno a través de la ministra del Interior y del consejero para la Estabilización y la Consolidación pidió orden de captura y silla vacía. La Procuraduría también pidió a la Corte ordenar la captura de Santrich.

El 30 de mayo Santrich quedó en libertad por petición de la Corte Suprema que le reconoció fuero de congresista, basado en lo que dijo el Consejo de Estado. El 11 de junio asumió como congresista y de inmediato fue a la Corte y a la JEP a garantizar que atendería sus llamados. Y desapareció el 30 de junio, en una acción que habría contado con el apoyo del chileno Juan Bautista Hernández.

Errores institucionales

Rafael Nieto, ex viceministro de Justicia, afirmó que en la Corte Suprema tomaron la decisión “cuando ya para qué”, cuando no hay posibilidad que le “pongan la mano”.

En su opinión, lo de Santrich es crónica de una fuga anunciada desde cuando estuvo en manos de la JEP hasta cuando la Sala Penal de la Corte hizo lo mismo al ordenar su libertad. Dice que el tribunal de paz tuvo que haber hecho una tarea mínima, pero allí se quedaron esperando a que llegaran unas pruebas.

María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático, destaca que en el comunicado de la Corte sorprende que afirme que se le privilegió la libertad a Santrich, pero no se comportó igual la Corte en otros casos de procesados por ese tribunal.

En la adjudicación de culpas, la congresista puso de presente que estiraron mucho el argumento para poder posesionar a Santrich.

Considera que en el nuevo episodio de la fuga del ex guerrillero hay responsabilidades de fondo y acusa de lo más grave a las cortes.

Desde la óptica de Juan Pablo Estrada, abogado y profesor universitario, la no presentación de Santrich a la justicia es un tema complejo para quienes tuvieron puesta la camiseta de la paz.

“Con situaciones como las que se han presentado con el melodrama Santrich, se terminan legitimando las voces de quienes están en contra del acuerdo”, anotó.

Federico Arango, subeditor de opinión de El Tiempo, destaca el consenso que se ha formado para rechazar la burla de Santrich al país y confía que ahí puede haber un punto de unión en torno de la paz.

Además de otros responsables dice que el partido Farc también tiene la culpa en este caso porque ha debido tener filtros mininos al momento de darle un aval a un ex jefe acusado de narcotráfico.