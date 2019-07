Claudia López: “Yo no estoy buscando guiños políticos de nadie”

En diálogo con Caracol Radio la candidata a la Alcaldía de Bogotá Claudia López, respondió a las críticas que se han hecho en las redes sociales por haber llamado ‘Los Pepes’ a Enrique Peñalosa y Enrique Peñalosa, lo que terminó trayendo a la memoria de muchos el grupo paramilitar de los años 90.

López aseguró que fue un comentario en chiste y que no quiso ofender a nadie y mucho menos recordar épocas lamentables del país. “Me han dado muy duro, pero Lucho Garzón fue el que hizo ese comentario desde hace cuatro meses. Cuando él lo dijo era un chiste, pero lo dije yo y me cayeron encima”.

Explicó que lo de ‘Los Pepes’ sencillamente fue un juego de palabras por las iniciales de los apellidos de Peñalosa y Petro y que lo innegable es que la capital del país tiene muchos problemas por culpa de ellos dos.

“Tenemos muchos problemas de seguridad, salud, movilidad y en otros sectores. Todos contra Claudia, mi intención no era ofender a nadie, pero esa pelea de Petro y Peñalosa solo ha traído problemas a Bogotá”.

Frente a la posibilidad de que Gustavo Petro apoye su candidatura, López dijo que todos son bienvenidos a su campaña, pero sin presiones ni acuerdos. “Él quiere que yo pelee con todos y yo no lo haré. Mejorar los problemas en Bogotá no es de derecha, ni de izquierda ni de nadie. Yo no estoy buscando guiños políticos, yo no he llegado por ayuda de nadie sino por méritos propios. Quiero que todos se unan y voten por mí y eso me encantaría”.

Finalmente, López dijo que la campaña electoral para la alcaldía de Bogotá no se puede tomar como un refrito o salvavidas de las pasadas elecciones presidenciales.