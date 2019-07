¿Qué pasará con Santrich si no se presenta a la Corte?

La pregunta que muchos colombianos se están haciendo este martes es qué pasará con Jesús Santrich, si no acude a la diligencia ante la Corte Suprema de Justicia y por esa razón el abogado Francisco Bernate, contó cuáles son los escenarios que se podrían presentar en este caso.

El abogado dijo, en diálogo con Caracol Radio, que la defensa puede presentar una justificación, una excusa médica o un recurso válido justificando su inasistencia en caso de que esto ocurra y que la Corte verificará el documento entregado para determinar si es viable o no.

“Si este escenario es viable se fija una nueva fecha, pero si da una excusa no válida, La Corte puede expedir una orden de captura en su contra para que se adelante la diligencia.

Explicó que los procesos en la JEP y en la Corte Suprema de Justicia son distintos y que cada uno de ellos marcha a su ritmo. Reiteró que en este momento ya no hay un conflicto de competencias. “Eso ya fue resuelto por la Corte Suprema, no hay problemas de competencia y no suspende las diligencias. El abogado está buscando una fórmula para poder aplazar la indagatoria pero en el tema de competencias no se podrá tener en cuenta como excusa”.