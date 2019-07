Morris: “Yo no creo que en octubre se entregue la licitación del Metro”

Morris manifestó que le dijo a una juez que “no se llevó a cabo la ley de financiación, no ejecutaron la ley de vigencias futuras ordinarias. Y ¿por qué no lo ejecutaron? Porque no tenías los estudios. Ese proyecto ha arrancado mal, sigue mal, y nos estamos jugando el futuro de la ciudad de Bogotá”.

Por otro lado, defendió su opinión frente al Metro subterráneo, diciendo que “el Metro elevado en su fase de factibilidad vale 16.1 billón de pesos, sin contar la compra de previos y el traslado de redes que sale por 2 millones más”.

Hollman habló sobre lo que va a pasar luego de la decisión de la juez.