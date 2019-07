En sus comentarios sobre las advertencias de The Economist respecto a las siembras ilícitas, Jorge Enrique Bedoya: Presidente de la SAC y del Consejo Gremial Nacional, afirmo que hacia el futuro no puede pasar como en el Catatumbo donde primero se daba la plata para incentivar la sustitución y resultó en que los que no estaban sembrando coca empezaron a hacerlo.

“El tema de la infraestructura es crítico. Hay zonas donde la aspersión definitivamente es una herramienta”, dijo.