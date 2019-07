El Pulso del Fútbol, 5 de julio del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el arquero de la Selección de Perú Pedro Gallese y las opiniones que lo ponen como uno de los mejores jugadores de la Copa América. Óscar dijo “hay mucha gente que dice que Gallese no puede ser la figura de la Copa América, por los goles que le regaló a Brasil. Yo creo que uno tiene que perdonar, porque todos pueden renacer y convertirse en figuras”. Sobre el tema César opinó “yo pienso que en el momento de hacer un juicio sobre el mejor jugador de la Copa América, sí se tiene que mirar que el jugador no haya tenido errores durante el torneo”.

Otro de los temas tuvo que ver con la pregunta de oyente, la cual indagaba sobre los mejores capitanes que ha tenido la Selección Colombia. Según Óscar “no tienen sentido este tipo de temas, el oyente da una lista de cinco, pone a “El pibe” Valderrama, Iván Ramiro Córdoba, Yepes, Óscar Córdoba y Faryd Mondragón. Sinceramente no le veo la importancia”. Por su parte César respondió “la verdad es que Faryd no fue capitán de la Selección Colombia, en su lugar yo pondría a Falcao”.

Además opinaron acerca del protagonismo que han tenido los jugadores veteranos en esta versión de la Copa América, en contraste con los pocos futbolistas revelación que ha ido dejando el torneo. Para César “uno ve, y las grandes figuras son Dani Alves, Paolo Guerrero, Thiago Silva, Godín y otros. Pero todos ya son mayores de 30 años y eso habla muy mal de los jóvenes”. Mientras Óscar resaltó “yo no vi ninguno que se destacó y metería alguno de los jóvenes uruguayos, pero ellos ya tienen un Mundial encima”.

No olvide escuchar el audio del programa.