El Pulso del Fútbol, 3 de julio del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la actuación del VAR en el partido entre Brasil y Argentina, y las jugadas polémicas del encuentro. César dijo “creo que puede faltar tecnología, algunas personas proponen que se pongan más cámaras y que haya otros recursos tecnológicos para ayudar al árbitro”. Sobre el tema Óscar opinó “no está bien que el árbitro se equivoque en algunas decisiones, pero lo que sí es peor, es que los del VAR no se den cuenta de los dos penales clarísimos que no le pitaron a Argentina”.

Otro de los temas tuvo que ver con una comparación propuesta por un oyente, en la que se refería a las similitudes en la carrera profesional entre James Rodríguez y Mesut Ozil. Según Óscar “yo no sé por qué el oyente los compara, creo que es porque Ozil ha venido cayendo en su nivel y quizás James también un poco, pero la verdad no encuentro más similitudes”. Por su parte César explicó “son dos jugadores muy diferentes, ambos pasaron por el Real Madrid, pero creo que es muy difícil hacer una comparación entre ellos”.

Además opinaron acerca de la solidez en la parte defensiva que ha adquirido la Selección Colombia en el último tiempo y si esto indica un cambio en el estilo de juego de la tricolor. Para Óscar “todos los equipos del mundo siempre piensan primero en ser sólidos defensivamente y luego piensan en el resto de las líneas”. Asimismo César complementó “hace mucho tiempo que Colombia tiene una buena defensa, desde que estaba Pékerman empezamos a tener buenos jugadores en esa posición y se ha afianzado ahora con Queiroz”.

No olvide escuchar el audio del programa.