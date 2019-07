Hace 15 años, Once Caldas fue campeón de la Copa Libertadores

Corría el año 2004, el país estaba a la espera de conocer el equipo ganador de la Copa Libertadores. Los finalistas eran Once Caldas y Boca Juniors de Argentina. La llegada del Once Caldas a la final no fue fácil pues disputó la fase de grupos con Unión de Maracaibo, Vélez y el Fénix; avanzo y luego se enfrentó a Barcelona de Ecuador, su desempeño fue tan bueno que derroto a Santos de Brasil y SanPablo y con ello alcanzó la final con Boca Juniors.

Lea también: El sueño de Diego Dueñas

El equipo era dirigido por Luis Fernando Montoya fue un partido emocionante pues llegaron a la tanda de punto penal. Una de las figuras del partido fue Juan Carlos Henao porque fue el que atajó dos penales en el compromiso y es quien le da la victoria al equipo de Manizaleño con un marcador de 2-0.

Juliana Salazar periodista deportiva de Caracol Radio nos contó en A Vivir que son dos días toda la historia y como fue el trabajo del Once Caldas en la Copa Libertadores.