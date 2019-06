El Pulso del Fútbol, 28 de junio del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería halaron sobre la clasificación en penales de Brasil sobre Paraguay y si esto afecta el favoritismo del país local. César dijo “uno no gana de nombre, ni de camiseta, y no sé si Brasil siga siendo el gran favorito, después de que no le pudo ganar a Venezuela y se fue hasta los penales contra una débil Paraguay”. Sobre el tema Óscar opinó “el fútbol a veces nos da ese tipo de situaciones, yo creo que ayer nadie creía que Paraguay le pudiera hacer partido a Brasil y mire”.

Le puede interesar también: Peñalosa le pide a Duque que la final de la Copa América sea en Bogotá

Otro de los temas tuvo que ver con el árbitro argentino Néstor Pitana, quien dirigirá hoy el juego entre Colombia y Chile, por los cuartos de final de la Copa América. Para Óscar “en las estadísticas nos ha ido muy bien con Pitana, no sé por qué algunos están preocupados”. Por su parte César destacó “Pitana tiene la fama de ser localista, pero con el VAR no se puede ser localista. Además actualmente él es considerado el mejor arbitro de Suramérica y del mundo”.

Le puede interesar también: Milan, sancionado y no jugará la próxima Liga de Europa

No olvide escuchar el audio del programa.