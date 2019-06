El Pulso del Fútbol, 27 de junio del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre las diferencias que hay en cuanto importancia, entre la Copa América y las Eliminatorias. Óscar dijo “no hay nada que opinar, las Eliminatorias son mucho más importantes. La Copa América tiene su importancia, pero las Eliminatorias son la primera fase del Mundial”. Sobre el tema César opinó “sin lugar a dudas las Eliminatorias son más importantes, usted pregúntele a cualquier jugador y verá que le dice que prefiere jugar para clasificar a un Mundial”.

Le puede interesar también: Chile planea postularse como sede del Mundial Femenino en el 2027

Otro de los temas tuvo que ver con la disputa futbolística que hay en la Selección Colombia, entre Luis Díaz y Roger Martínez, por ocupar un lugar en el ataque del combinado tricolor. Según Óscar “Díaz no va a ir de titular, creo que Roger está jugando bien y no ha hecho nada malo, como para perder la titularidad”. Por su parte César resaltó “el hecho de que Díaz haya jugado bien, no significa que se ganó la titular. Eso es lo que tienen que hacer los suplentes, jugar bien, para estar a tope cuando se los necesite”.

Le puede interesar también: Diez datos previos al duelo entre Colombia y Chile por cuartos de final

Además opinaron acerca del futuro del volante colombiano James Rodríguez, teniendo en cuenta que al interés del Napoli, se le sumó en las últimas horas el del Atlético de Madrid. Para Óscar “sería bueno que James volviera a la tierra en donde futbolísticamente estuvo mejor. Se dice que el Atlético pondría ocho millones de euros más que el Napoli, pero no creo que ese valor sea un problema para el club italiano”. Sobre este comentario César respondió “creo que para el Napoli si afectan los ocho millones de más y además creo que James es muy feliz cuando está en Madrid”.

Le puede interesar también: Los "sobrevivientes" del pasado Colombia - Chile en Copa América

No olvide escuchar el audio del programa.