El Pulso del Fútbol, 21 de junio del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la actualidad de la Selección Argentina y las causas del bajo nivel de la albiceleste. César dijo “Argentina es un equipo pobre, que no ha mostrado buen juego en esta Copa América y que no lo viene mostrando en el último tiempo. Además, tienen un caos institucional que no los deja avanzar”. Sobre el tema Óscar opinó “en la actualidad es un equipo pésimo, creo que en el futuro no se va a aquedar ahí, pero ese futuro va, de mediano a largo plazo”.

Le puede interesar también: Hernán Darío Gómez y Reinaldo Rueda: duelo de carreras paralelas

Otro de los temas tuvo que ver con la idea de varios periodistas extranjeros, de que algunos de los árbitros colombianos que están en la Copa América, tienden a ser localistas. Según César “si lo dicen tendrán sus razones, pero algo si es seguro, por lo general los árbitros de Colombia y del mundo, siempre han sido localistas”. Por su parte Óscar destacó “el arbitraje sudamericano es muy localista, pero con la llegada en Europa el VAR, se han ido desnudando a todos esos árbitros”.

Le puede interesar también: Números y datos de los jugadores de la Selección en la Copa América

Además opinaron acerca de la jugada en el partido de Colombia frente a Qatar, en la que al parecer, el árbitro consultó al VAR para otorgar un balón a tierra. Para Óscar “algunas personas me escribieron que deberían sacar a ese árbitro de la Copa América, los hinchas son terribles y no perdonan nada, aunque los felicito por andar tan pendientes de la jugada”. Mientras César resaltó “yo volví a mirar bien, y lo que revisa el árbitro es una jugada de penal, lo malo es que él tenía que esperar a que se terminara la jugada y como no lo hizo, le tocó dar un “balón a tierra””.

Le puede interesar también: Los VAR’S, verdaderos justicieros de la Copa América

No olvide escuchar el audio del programa.